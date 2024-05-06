أمير الرياض يدشن 30 مشروعاً للطرق بتكلفة 2.8 مليار ريال

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دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم الاثنين 30 مشروعاً تنموياً للطرق بالمنطقة بتكلفة إجمالية 2.8 مليار ريال.

وتضمنت المشاريع كلاً من مشروع ازدواج طريق الرياض-الرين-بيشة بطول 560 كيلومترا وبتكلفة مليار ريال، ومشروع استكمال ازدواج المحول الشرقي لربط محافظة الخرج بطريق الدمام السريع بطول 102 كيلومتر وبتكلفة 602 مليون ريال.

كما تضمنت مشروع تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية إلى كلية الملك سعود بالحرس الوطني بطول 20 كيلومترا وبتكلفة 274 مليون ريال، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض-خريص-الأحساء بطول 68 كيلومترا وبتكلفة 105 ملايين ريال، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".