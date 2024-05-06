"كانتري غاردن" تواجه موعدين نهائيين لسداد سندات الأسبوع الحالي

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تواجه شركة كانتري غاردن أحد مطوري البناء الأكثر مديونية في الصين، موعدين نهائيين لسداد السندات خلال الأسبوع الحالي.

ولدى شركة التطوير المتعثرة مدفوعات مستحقة في 9 مايو على سندين باليوان بفائدة مجمعة تبلغ 66 مليون يوان، ما يعادل 9.1 مليون دولار.

وكلا السندين مضمونان من قِبل شركة "China Bond Insurance" وهي شركة دعم ائتماني مملوكة للدولة ضمن برنامج قدمته السلطات في أغسطس 2022 لمساعدة مطوري القطاع الخاص على تجنب أزمات السيولة.

وتهربت شركة "كانتري غاردن" مؤخرا من أول تخلّف محلي عن سداد سندات اليوان بعد عدم سداد مدفوعات سندات بالدولار في العام الماضي.

ومن شأن أيّ انهيار لـ"كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هي الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".

وأدّت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطاً للزواج.

لكنّ بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.

وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شدّدت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطوّرين على القروض، ما أدّى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساساً.

وأعقب ذلك إعلان شركات عدّة، لا سيّما "إيفرغراند"، تخلّفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين وانعكس سلبًا على القطاع.

ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهراً في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.