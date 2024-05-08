تقرير: 235 مليار جنيه مبيعات 10 شركات عقارية مصرية فى الربع الأول من 2024

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شهدت مبيعات شركات التطوير العقاري المصرية ارتفاعاً غير مسبوق بسبب تحوط العملاء من التغيرات وانخفاض قيمة العملة ونمت مبيعات نحو 10شركات خلال العام الماضي زيادة بنحو 70% مقارنة بعام 2022، بحسب تقرير ذا بورد كونسالتنغ للاستشارات العقارية.

وقال التقرير إن شركات التطوير العقاري حققت 800 مليار جنيه مبيعات في العام المالي 2023، مقارنة بـ 476 مليار جنيه مبيعات في العام المالي 2022 بارتفاع 68%.

كما استمر وضع الشراء التحوطي طوال شهر يناير وفبراير والأول من مارس العام الجاري، وتمكن المطورون من الحفاظ على مبيعاتهم وتنميتها عبر طروحات مختلفة في الربع الأول من عام 2024.

شهدت مصر خلال فبراير 2024 صفقة تاريخية للاستثمار المباشر (صفقة رأس الحكمة)، تلاها تعويم الجنيه المصري الذي غير في ديناميكيات السوق وأوقف حالة الذعر لدى العملاء.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين في الربع الأول من العام الجاري 235 مليار جنيه بزيادة 217% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، باجمالي 18,300 وحدة بزيادة 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. كما بلغ متوسط سعر الوحدة 13.5 مليون جنيه بزيادة 115% % مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وأوضح التقرير أن مبيعات أكبر 10 مطورين ارتفعت بنسبة 217% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما أثبت الربع الأول من عام 2024 نمو المبيعات المستمر في السوق حتى مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 (الربع الأعلى مبيعًا في العام الماضي) و ارتفعت بنسبة 27%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، محققة أعلى ربع مبيعات مسجل في تاريخ العقارات في مصر.

طلعت مصطفى في الصدارة



احتلت مجموعة طلعت مصطفى المركز الأول حيث سجلت إجمالي مبيعات بقيمة 63.5 مليار جنيه في الربع الأول 2024، مقارنة بـ 20.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي بزيادة 202%.

تلتها أورا ديفلوبرز بإجمالي مبيعات 29.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 15 مليار حنيه في الربع المماثل من 2023 بزيادة 99%.

وجاءت بالم هيلز في المركز الثالث مسجلةً 28.9 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه في الربع الأول من العام الماضي ثم ماونتن فيو في المركز الرابع بـ27.88 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي بارتفاع 520%.

بينما جاءت شركة سيتي إيدج في المركز الخامس و حققت 18.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4.6 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي بارتفاع 300%، أما لافيستا فاحتلت المرتبة السادسة وحققت أعلى نسبة نمو بين الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 15.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.5 مليار جنيه الربع الاول من 2023، بارتفاع 3000%.

أما شركة مدينة مصر فحققت مبيعات قيمتها 14.8 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 640%.

وجاءت بعدها شركة نيو جيزة فقد سجلت مبيعات بقيمة 13 مليار جنيه مقارنة بـ 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 333%.

وفي المرتبة التالية جاءت شركة هايد بارك، بمبيعات قيمتها 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي بمعدل نمو 348%، وجاءت في المرتبة العاشرة والأخيرة شركة تطوير مصر حيث حققت مبيعات تقدر بـ 11 مليار جنيه، بنمو 200% مقارنة بالربع الاول من العام الماضي.

استقرار منذ رمضان

وأشار التقرير أنه منذ شهر رمضان وحتى الآن، شهدت السوق بعض الاستقرار والتباطؤ، ولكن مع قرب موسم الصيف من المتوقع أن تستعيد السوق إيقاع المبيعات الإيجابي والمرتفع.

ووفقاً لذا بورد كونسالتنغ، فإنه من المتوقع أن يتمتع الساحل الشمالي بمستوى غير مسبوق من المنافسة على شراء العقار في الفترة المالية، مع وجود مجموعة طلعت مصطفى بالإضافة إلى الخطط -التي سيتم الكشف عنها- لمنطقة رأس الحكمة، من المتوقع أن تشهد هذه المنطقة زيادة كبيرة في الطلب من قبل المصريين والمغتربين