"الإسكان" السعودية: إنشاء 474 حديقة ضمن مشروع "بهجة" حتى نهاية الربع الأول 2024

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عن الانتهاء من إنشاء وتفعيل 474 حديقةً وتنفيذ 568 تدخلاَ حضرياً ما بين الشوارع والمساحات العامة ضمن مشروع "بهجة" في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ انطلاق المشروع مطلع العام الماضي حتى نهاية الربع الأول 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية من خلال تطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية ورفع نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة.

وذكرت أن المشروع أنهى من خلال أمانات المناطق إنشاء 64 حديقة و21 تدخلاً حضرياً خلال الربع الأول من هذا العام، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات المشروع لتمكين السكان من الوصول إلى الحدائق ضمن نطاق 800 متر.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع أنجز خلال العام الماضي 410 حديقة بمساحة إجمالية تبلغ 5,6 مليون م2، كما نفذ 547 تدخلاً حضرياً في الفترة نفسها بمساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون م2، في إطار السعي لخلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بالأماكن الخضراء والمساحات المفتوحة.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال مشروع "بهجة" إلى توحيد جهود أمانات المناطق للمساهمة في رفع جودة الحياة وتعزيز رضا ساكني المدن وزوارها، حيث يتضمن المشروع إنشاء وتفعيل الحدائق وتهيئة المواقع الحضرية وفق أفضل المعايير التصميمية؛ لتعزيز الترابط والرفاه الاجتماعي وتمكين الأفراد من ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وغيرها.

يُذكر أن الوزارة تستهدف من خلال تدشين مشروع "بهجة" إلى استكمال إنشاء 7 آلاف حديقة و1500 تدخلاً حضرياً على مستوى مناطق المملكة بحلول عام 2030، وتطوير مساحات عامة ذات طابع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي، لتعظيم الاستفادة من المساحات المفتوحة من خلال تحويلها إلى مناطق نشطة تُركز على تقديم الخدمات النوعية للأفراد والمستثمرين، للمساهمة في جعل ثلاث من المدن السعودية ضمن أفضل 100 مدينة مثالية للعيش على مستوى العالم.