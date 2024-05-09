"سمو العقارية" توقع اتفاقية لإدارة تطوير مشروع على 2.15 مليون متر مربع
مع شركة بوابة إنماء الغربية للتطوير والاستثمار العقاري
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وقعت شركة سمو العقارية بتاريخ 8 مايو الجاري اتفاقية مع شركة بوابة إنماء الغربية للتطوير والاستثمار العقاري لإدارة تطوير مشروع صندوق الإنماء الطائف العقاري في الطائف والبالغ مساحته 2.147 مليون متر مربع.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن قيمة تبلغ 21.47 مليون ريال تمثل أتعاب إدارة التطوير التي ستحصل عليها "سمو العقارية" خلال مدة العقد البالغة 24 شهرا، تبدأ من تاريخ استلام إذن المباشرة في العمل من أمانة الطائف.
وتوقعت سمو العقارية أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية مدة العقد.
-
قفزة لأرباح "الإعادة السعودية" الفصلية بـ184% إلى 31.8 مليون ريالبسبب ارتفاع الإيرادات و صافي أرباح نتائج إعادة التأمين ودخل الاستثمارات شركات
-
"مصرف الراجحي" يبدأ طرح صكوك مستدامة والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولارسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح والعائد بناء على ظروف السوق أسواق المال
-
ارتفاعات خيالية في أسعار الساعات الفاخره.. كيف يمكنك الاستثمار فيها؟شهدت أسعار الساعات الفاخره ارتفاعات قياسية مع توجه المستثمرين إليها.. وهناك الكثير ... النشرات الاقتصادية