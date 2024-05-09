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عقارات في السعودية (رويترز) مناسبة
مشروعات عقارية في السعودية (رويترز)
عقارات السعودية

"سمو العقارية" توقع اتفاقية لإدارة تطوير مشروع على 2.15 مليون متر مربع

مع شركة بوابة إنماء الغربية للتطوير والاستثمار العقاري

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة سمو العقارية بتاريخ 8 مايو الجاري اتفاقية مع شركة بوابة إنماء الغربية للتطوير والاستثمار العقاري لإدارة تطوير مشروع صندوق الإنماء الطائف العقاري في الطائف والبالغ مساحته 2.147 مليون متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن قيمة تبلغ 21.47 مليون ريال تمثل أتعاب إدارة التطوير التي ستحصل عليها "سمو العقارية" خلال مدة العقد البالغة 24 شهرا، تبدأ من تاريخ استلام إذن المباشرة في العمل من أمانة الطائف.

وتوقعت سمو العقارية أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية مدة العقد.

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