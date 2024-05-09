"كانتري غاردن" الصينية تفشل في سداد فوائد سندات محلية للمرة الأولى

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كشفت شركة "كانتري غاردن" أحد مطوري البناء الأكثر مديونية في الصين عن عدم قدرتها لسداد الفوائد على السندات المحلية للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخلفت قبل ذلك عن دفع سندات بالدولار.

ولم تستطيع الشركة الصينية سداد المدفوعات المستحقة على السندات بنسبة 3.95%، وأكدت أنها ستبذل جهدها لدفع الفائدة بالكامل خلال ثلاثة أيام عمل.

ولدى "كانتري غاردن" مدفوعات مستحقة اليوم على سندين باليوان بفائدة مجمعة تبلغ 66 مليون يوان، ما يعادل 9.1 مليون دولار.

وكلا السندين مضمونان من قِبل شركة "China Bond Insurance" وهي شركة دعم ائتماني مملوكة للدولة ضمن برنامج قدمته السلطات في أغسطس 2022 لمساعدة مطوري القطاع الخاص على تجنب أزمات السيولة.

وتهربت شركة "كانتري غاردن" مؤخرا من أول تخلّف محلي عن سداد سندات اليوان بعد عدم سداد مدفوعات سندات بالدولار في العام الماضي.

كانت "كانتري غاردن"، التي كانت في السابق أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات، قد تضررت بشدة من أزمة العقارات وهي الآن مثقلة بإجمالي الالتزامات البالغة 1.36 تريليون يوان، وفقاً لنتائجها المؤقتة غير المدققة لعام 2023. لقد تخلفت عن سداد سندات الدولار في الخارج وتحارب التماس التصفية الذي قدمه أحد الدائنين في محكمة هونغ كونغ. وقد حصلت شركة البناء للتو على موافقة لدفع مدفوعات حزمة السندات الثلاثة باليوان لتجنب التخلف عن السداد المحلي.