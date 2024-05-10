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الهيئة العامة للعقار السعودية
الهيئة العامة للعقار السعودية
عقارات السعودية

"العقار" السعودية: أكثر من 20 ألف زيارة لضمان الامتثال بالأنظمة في التعاملات العقارية

الهيئة تلقت 3404 بلاغا خلال الربع الأول من 2024

الرياض - واس
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نفذت الهيئة العامة للعقار خلال الربع الأول من العام الجاري 21312 زيارة توعوية للمنشآت العقارية في جميع مناطق المملكة بالإضافة إلى تنفيذ 15حملة ميدانية مشتركة بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية شملتْ: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وتهدف إلى ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص والتعاملات العقارية من خلال مكاتب العقار، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت ونظامية العاملين بها، فيما بلغت عدد العمليات الرقابية الإلكترونية التي تمت للتحقق من الامتثال للأنظمة واللوائح عبر مسار المسح الإلكتروني أكثر من 19,246 عملية.

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وتلقت الهيئة خلال الفترة ذاتها 3,404 بلاغات عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغت عدد المخالفات 251 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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وأكدتْ الهيئة بأن أعمال الرقابة والامتثال تجري وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.

ودعتْ كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة، والاطلاع على المخالفات الموُجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية من خلال الموقع الرسمي للهيئة https://rega.gov.sa/

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ).

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