"الوطنية للإسكان" و"طلعت مصطفى" تضعان حجر أساس مدينة بنان في ضاحية الفرسان بالرياض

دقيقتان للقراءة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" ومجموعة طلعت مصطفى السعودية، وضع حجر أساس وبدء البيع لمشروع "مدينة بَنان" في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض.

وتُعد "مدينة بنان" مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربعة، منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن.

وتوفر مدينة بنان أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، وفق ما نقلته وكال الأنباء السعودية "واس".

ويقع مشروع بنان داخل أكبر ضواحي الشركة الوطنية للإسكان العمرانية ضاحية الفرسان التي تم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية المملكة 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع .

وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين أمتار مربعة، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية.

يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% .