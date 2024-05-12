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عقارات دبي
عقارات دبي

دخول 150 مشروعاً للقطاع العقاري في دبي بالربع الأول

21 ألف وحدة خلال 3 أشهر

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات للسوق العقاري في دبي، أن عدد المشاريع التطويرية الجديدة، التي دخلت القطاع، خلال الربع الأول من عام 2024، اقترب من 150 مشروعاً، كما تم إنجاز بين 10 و15 مشروعاً.

ويقدّر عدد الوحدات العقارية، التي طرحت، خلال 3 أشهر، بنحو 21 ألف وحدة. وكان عام 2023 شهد طرح 340 مشروعاً تطويرياً جديداً بزيادة بلغت 88.8%، مقارنة بـ 2022، الذي سجل إضافة 180 مشروعاً.

أما من حيث عمليات الإنجاز فقد سجل العام الماضي 60 مشروعاً، مقابل أكثر من 100 مشروع في العام الذي سبقه، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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ومن حيث عدد الوحدات التي طرحت في سوق عقارات دبي وصلت خلال العام الماضي إلى 89 ألف وحدة، تم تسليم نحو 20 ألف وحدة، مقارنة بـ58 ألفاً و40 ألفاً على التوالي في 2022.

وأظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك أن القطاع في الإمارة حقق أداءً استثنائياً خلال العامين الماضيين 2022 و2023، متجاوزاً حاجز النصف تريليون درهم، من حيث القيمة الإجمالية للتصرفات بـ528 و634 مليار درهم على التوالي.

وسجّلت الاستثمارات العقاريّة خلال عام 2022 نحو 115.183 استثمارا، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80.216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5% من حيث عدد الاستثمارات، و78.4% من حيث قيمتها، و53% من حيث عدد المستثمرين، مقارنة بعام 2021.

أما في 2023، فكان للاستثمارات العقارية حضورها الاستثنائي أيضاً، حيث قفزت قيمتها بنسبة 55%، لتصل إلى 412 مليار درهم، بعدد استثمارات بلغ 157.798 استثماراً يملكها 113.655 مستثمراً، منهم 71.002 مستثمر جديد بزيادة 20%، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكل 42% من إجمالي المستثمرين الجُدد.

وبناء على هذه البيانات، يكون السوق العقاري في دبي، للربع الأول، سجل أداءً قياسياً جديداً من حيث القيمة والعدد هي العليا في تاريخه.

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