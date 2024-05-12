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الشركة الوطنية للإسكان
الشركة الوطنية للإسكان
عقارات السعودية

"الوطنية للإسكان" توقع اتفاقية مع "الصين لهندسة الآلات" لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية

المشروع سيكون ضمن الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية اتفاقية تعاون مع شركة الصين لهندسة الآلات "CMEC" لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية ضمن الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة.

جاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لجمهورية الصين الشعبية.

وأكدت الشركة أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات الإنشاءات العالمية، موضحة أنه سيتم تنفيذها بمساحات متنوعة ضمن الضواحي والمجتمعات العمرانية التابعة للوطنية للإسكان، والتي تتميز بتكامل المرافق والخدمات سواء الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى العديد من الخدمات العامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونوهت أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعيها للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- من خلال عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة وجذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري، وتنفيذ مشاريع عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن "الوطنية للإسكان" أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، حيث تهدف إلى تطوير ضواحي سكنية مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز الوحدات السكنية بالمملكة، من خلال تطوير 9 ضواحٍ سكنية متكاملة وضخ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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