"بن غاطي للتطوير" تستحوذ على مصنع لتصنيع الحديد الحديث في دبي

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أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري الإماراتية، عن استحواذها على إحدى شركات التطوير العقاري لصناعة الحديد الحديث في دبي.
وقالت "بن غاطي" في بيان، اليوم الاثنين، إنه سيتم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات، بحيث يكون مركزًا رئيسيًا لفريق بن غاطي الداخلي المتخصص من المصممين والمهندسين المعماريين وخبراء التصنيع.
وتوقعت الشركة أن يتم تصنيع هياكل تصميم الواجهات في المعمل، وتتضمن عناصر مستخدمة في أحدث مشاريع بن غاطي العملاقة مثل برج "بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز" و"مرسيدس بنز بليسز".
وحسب البيان، يعكس هذا الاستحواذ استراتيجية "بن غاطي" التي تتناسب مع أعمالهم المتكاملة، والتي تهدف إلى التحكم التام على كافة جوانب تطوير العقارات من الفكرة إلى إنجاز المشاريع.
وقالت الشركة، إنها حصلت على هذا الاستثمار من خلال التدفقات النقدية الخاصة بها.
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