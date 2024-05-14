اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار معرض سيريدو العقاري
شعار معرض سيريدو العقاري
عقارات السعودية

جدة تشهد فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024"

مشاركة كبار المطورين العقاريين وفرصة للشركات لعرض منتجاتهم العقارية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024" في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بمحافظة جدة.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات والتجارب بين العاملين في القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية؛ حيث المعرض منصة تجمع كبار المطورين العقاريين وفرصة للشركات لعرض منتجاتهم العقارية أمام المختصين والمهتمين بالقطاع وعقد مزيد من الشراكات.

ويناقش المعرض عبر جلساته المتنوعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، أبرزها؛ تطورات القطاع العقاري وتحليل الاتجاهات الحديثة بالسوق، وعالم البيانات الجيومكانية وأثرها في بناء آفاق جديدة في العقار، وأساليب وطرق احتراف المزادات العقارية.

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.6% خلال الربع الأول من 2024 أسواق عقارات السعودية ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 0.6% خلال الربع الأول من 2024

كما يناقش المعرض ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقارية والصناديق العقارية وفنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتحدثين والمختصين في القطاع.

يذكر أن المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024" يشهد مشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية؛ بهدف استعراض أحدث المشاريع السكنية والعروض التمويلية للمواطنين، بما يساهم في تنمية القطاع العقاري واستدامته، وزيادة الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية 2030- بالوصول لمستهدف 70% لتملك المساكن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
قطر: مكتب حماس سيظل مفتوحا في الدوحة طالما استمرت حرب غزة قطر: مكتب حماس سيظل مفتوحا في الدوحة طالما استمرت حرب غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط