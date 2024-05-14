جدة تشهد فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024"

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انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024" في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بمحافظة جدة.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات والتجارب بين العاملين في القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية؛ حيث المعرض منصة تجمع كبار المطورين العقاريين وفرصة للشركات لعرض منتجاتهم العقارية أمام المختصين والمهتمين بالقطاع وعقد مزيد من الشراكات.

ويناقش المعرض عبر جلساته المتنوعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، أبرزها؛ تطورات القطاع العقاري وتحليل الاتجاهات الحديثة بالسوق، وعالم البيانات الجيومكانية وأثرها في بناء آفاق جديدة في العقار، وأساليب وطرق احتراف المزادات العقارية.

كما يناقش المعرض ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقارية والصناديق العقارية وفنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتحدثين والمختصين في القطاع.

يذكر أن المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو 2024" يشهد مشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية؛ بهدف استعراض أحدث المشاريع السكنية والعروض التمويلية للمواطنين، بما يساهم في تنمية القطاع العقاري واستدامته، وزيادة الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية 2030- بالوصول لمستهدف 70% لتملك المساكن.