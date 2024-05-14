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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
عقارات السعودية

"إنفاذ" يشرف على 29 مزاداً لبيع 286 من العقارات والمركبات في السعودية

خلال الفترة من 15 - 20 مايو 2024م

الرياض - واس
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 29 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 286 عقارًا سكنيًا وتجاريًا ومجموعة من المركبات في 7 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 15 - 20 مايو 2024م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 13 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 76 فرصة من العقارات، و5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 27 من العقارات، ومزادًا في منطقة الباحة يعرض من خلاله 3 فرص عقارية، و3 مزادات لعرض 41 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادان في منطقة تبوك لعرض 6 عقارات، ومزاد واحد في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، ومزادان بمنطقة الشرقية لعرض 11 عقارا، ومزادان لبيع 117 مركبة في مزادين في الرياض ومكة المكرمة.

كما يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ"إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

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يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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