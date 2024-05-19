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رتال للتطوير العقاري
شركة رتال للتطوير العقاري
عقارات السعودية

"رتال" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لتطوير مشروع بـ790 مليون ريال

يضم 295 وحدة سكنية بضاحية خزام في مدينة الرياض

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية تطوير فرعي بتاريخ 16 مايو الجاري مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير 295 وحدة سكنية بمنطقة مرسية بضاحية الخزام في مدينة الرياض، بمساحة أرض إجمالية تبلغ 93.48 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن القيمة التقديرية للمشروع 790 مليون ريال، ومدته 42 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية.

وتوقعت أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي على النتائج المالية للأعوام 2024م و 2025م و 2026م و 2027م.

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