اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تصميم مشروع بن غاطي للتطوير العقاري على الوجهة البحرية في دبي
تصميم مشروع بن غاطي للتطوير العقاري على الوجهة البحرية في دبي
عقارات دبي

"بن غاطي" الإماراتية تطلق مشروعا عقاريا على الواجهة البحرية بدبي بقيمة 3 مليارات درهم

الشركة تمتلك خططاً للتوسع في السنوات المقبلة مع التركيز على سوق دبي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع "وان باي بن غاطي"، بقيمة 3 مليارات درهم على الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري بإمارة دبي.

وذكرت الشركة في بيان، أنها ستكشف عن تفاصيل المشروع كافة يوم 27 مايو 2024.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، مجمع دبي للعلوم، دبي لانزد ريسيدنسز، وليوان. وتمتلك الشركة خططاً للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

مبيعات عقارات دبي على الخارطة تسجل 57.7 مليار درهم في 4 أشهر الأسواق العقارية عقارات دبي مبيعات عقارات دبي على الخارطة تسجل 57.7 مليار درهم في 4 أشهر

وكشفت بيانات حديثة للسوق العقارية في دبي أن عدد المشاريع التطويرية الجديدة، التي دخلت القطاع، خلال الربع الأول من عام 2024، اقترب من 150 مشروعاً، كما تم إنجاز بين 10 و15 مشروعاً.

ويقدّر عدد الوحدات العقارية، التي طرحت، خلال 3 أشهر، بنحو 21 ألف وحدة. وكان عام 2023 شهد طرح 340 مشروعاً تطويرياً جديداً بزيادة بلغت 88.8%، مقارنة بـ 2022، الذي سجل إضافة 180 مشروعاً.

أما من حيث عمليات الإنجاز فقد سجل العام الماضي 60 مشروعاً، مقابل أكثر من 100 مشروع في العام الذي سبقه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط