"بن غاطي" الإماراتية تطلق مشروعا عقاريا على الواجهة البحرية بدبي بقيمة 3 مليارات درهم

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أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع "وان باي بن غاطي"، بقيمة 3 مليارات درهم على الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري بإمارة دبي.

وذكرت الشركة في بيان، أنها ستكشف عن تفاصيل المشروع كافة يوم 27 مايو 2024.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، مجمع دبي للعلوم، دبي لانزد ريسيدنسز، وليوان. وتمتلك الشركة خططاً للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

وكشفت بيانات حديثة للسوق العقارية في دبي أن عدد المشاريع التطويرية الجديدة، التي دخلت القطاع، خلال الربع الأول من عام 2024، اقترب من 150 مشروعاً، كما تم إنجاز بين 10 و15 مشروعاً.

ويقدّر عدد الوحدات العقارية، التي طرحت، خلال 3 أشهر، بنحو 21 ألف وحدة. وكان عام 2023 شهد طرح 340 مشروعاً تطويرياً جديداً بزيادة بلغت 88.8%، مقارنة بـ 2022، الذي سجل إضافة 180 مشروعاً.

أما من حيث عمليات الإنجاز فقد سجل العام الماضي 60 مشروعاً، مقابل أكثر من 100 مشروع في العام الذي سبقه.