شنغهاي تخفف القيود المفروضة على شراء المنازل

1 دقيقة للقراءة

خففت الحكومة في شنغهاي الصينية، الحد الأدنى للدفعة الأولى لشراء المنزل الأول إلى 20% من 30%

وقررت الحكومة الصينية في شنغهاي تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات في المدينة.

الصين تخصص 41 مليار دولار لشراء الدولة المنازل غير المباعة

وخفضت شنغهاي الحد الأدنى للدفعة الأولى لشراء المنزل الأول إلى 20% من 30%.

كما خفضت الحد الأنى للدفعة الأولى لشراء المنزل الثاني إلى 30% من 35%.

وكان بنك الصين الشعبي قد كشف الأسبوع الماضي عن تقديم تمويل بقيمة 41.5 مليار دولار لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة.