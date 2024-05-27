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عقارات الصين

شنغهاي تخفف القيود المفروضة على شراء المنازل

خفضت الحد الأدنى للدفعة الأولى لشراء المنزل الأول إلى 20% من 30%

دبي - العربية.نت
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خففت الحكومة في شنغهاي الصينية، الحد الأدنى للدفعة الأولى لشراء المنزل الأول إلى 20% من 30%

وقررت الحكومة الصينية في شنغهاي تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات في المدينة.

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وخفضت شنغهاي الحد الأدنى للدفعة الأولى لشراء المنزل الأول إلى 20% من 30%.

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كما خفضت الحد الأنى للدفعة الأولى لشراء المنزل الثاني إلى 30% من 35%.

وكان بنك الصين الشعبي قد كشف الأسبوع الماضي عن تقديم تمويل بقيمة 41.5 مليار دولار لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة.

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