مساهمون في "دبي الأولى" العقارية يرفعون دعوى لوقف الاندماج مع "المزايا"

دقيقتان للقراءة

أعلنت شركة "دبي الأولى" للتطوير العقاري أن 12 من مساهميها رفعوا دعوى قضائية لوقف الاندماج مع شركة "المزايا" القابضة الكويتية.

وقالت "دبي الأولى" في بيان لبورصة دبي، إن دعوى ندب الخبير المرفوعة ضدها وشركة "المزايا" القابضة وآخرين تطلب بصفة مستعجلة وقف الاندماج عن طريق الضم بين شركة "المزايا" القابضة وبين شركة "دبي الأولى" للتطوير العقاري موضوع الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 24 ديسمبر/كانون الأول لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي بات.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أن الدعوى تتضمن أيضا ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين للاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى ولبحث عناصر وتفاصيل الدعوى، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكرت الشركة أن الدعوى تتضمن أيضا الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري، والمتضمن الموافقة على الاندماج بطريق الضم مع شركة المزايا القابضة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كانت شركة "المزايا" القابضة الكويتية أعلنت في مارس/آذار الماضي إتمام عملية دمج دبي الأولى للتطوير العقاري بالشركة عن طريق الضم بحيث أصبحت مزايا هي الشركة الدامجة ودبي الأولى الشركة المندمجة.

وأوضحت المزايا في بيان لبورصة الكويت أنه تم تنفيذ عملية تبادل أسهم زيادة رأسمالها مع مساهمي دبي الأولى للتطوير العقاري عن طريق إصدار وتخصيص 40 مليونا و813 ألفا و8 أسهم عادية جديدة بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار لصالح مساهمي شركة دبي الأولى بنسبة مقايضة 0.497 سهم من أسهم المزايا.

وأضافت الشركة أنه سيترتب على عملية الاندماج زيادة رأسمالها المصرح والمصدر والمدفوع من 48.474 مليون دينار إلى نحو 52.55 مليون دينار موزعة على 525 مليونا و561 ألفا و174 سهما عاديا، بزيادة قدرها 4.08 مليون دينار بما يعادل 8.4% من إجمالي رأس مال الشركة.