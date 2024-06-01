"أمانة مكة" تطرح 100 فرصة استثمارية في 2024

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توقعت أمانة العاصمة المقدسة أن يتجاوز عدد المشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها في مكة المكرمة خلال العام الجاري، 100 مشروع وفرصة.

وأوضحت الأمانة أن عدد مشاريع الفرص الاستثمارية المطروحة في الربع الأول 2024 بلغ 19 مشروعا، منها تطوير ممشى بطحاء قريش، وبيوت عطلات شرق مكة، وخدمات السيارات جنوب مكة، وبنوك تجارية في حي القشاشية، ومطاعم وكافيهات شرق مكة، وصالات رياضية شرق مكة، ومحال تجارية جنوب مكة، وتشوين مواد بناء جنوب وشرق مكة.

وأشارت الأمانة، إلى أن الفرص التي طرحتها خلال العام الماضي، بلغ عددها أكثر من 50 مشروعا في مكة المكرمة، وهناك مشاريع كبرى مثل سوق الأثاث في شرق مكة على مساحة إجمالية تقدر بـ 200 ألف متر مربع وأيضا تطوير مخطط شهداء الوطن بمساحة إجمالية تقدر بـ 1.4 مليون متر مربع، وتطوير ممشى بطحاء قريش بمساحة تقدر بـ 43000 ألف متر مربع، فعاليات حجز السيارات في شرق مكة، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية.

وذكرت أمانة العاصمة المقدسة أنها حققت عدة مشاريع استثمارية، أبرزها مسارات الصعود بجبل النور وجبل ثور وأيضا مواقف السيارات الذكية للمنطقة المركزية ومكة يارد، عبر شركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية للأمانة.