الصين تفرض غرامة بـ 587 مليون دولار على "إيفرغراند" العقارية

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قالت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية مؤخراً إنها قررت فرض غرامة بمبلغ 4.175 مليار يوان (587 دولار أميركي) على مجموعة "ايفرغراند" للعقارات بسبب الاحتيال المالي وغيره من أشكال سوء السلوك.

وقالت اللجنة إن المجموعة بالغت في تقدير إيرادات أعمالها وأرباحها في عامي 2019 و2020 خلال إصدارها لسندات الشركات.

واكتشفت اللجنة أيضا أن المجموعة نشرت معلومات مضللة في تقاريرها السنوية وفشلت في الكشف عن المعلومات المطلوبة، وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية .

كما تم فرض غرامة بمبلغ 47 مليون يوان على شيوي جيا يين، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية والمراقب الفعلي لها آنذاك، وسيتم حظره من دخول سوق الأوراق المالية مدى الحياة.

كانت الحكومة الصينية أعلنت مايو/أيار الماضي أنها تلاحق وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة "إيفرغراند - Evergrande" عملاق التطوير العقاري الصيني المتعثر.

وتهدف الملاحقات لإعادة إعانات بقيمة 1.9 مليار يوان ما يعادل 262 مليون دولار من الشركة بعد فشلها في بدء الإنتاج الضخم لسيارتها التي طال انتظارها.