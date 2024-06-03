مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الحكومات المحلية في الصين تلاحق وحدة السيارات الكهربائية لـإيفرغراند
إيفرغراند
عقارات

الصين تفرض غرامة بـ 587 مليون دولار على "إيفرغراند" العقارية

رئيسها محظور من دخول سوق الأوراق المالية مدى الحياة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية مؤخراً إنها قررت فرض غرامة بمبلغ 4.175 مليار يوان (587 دولار أميركي) على مجموعة "ايفرغراند" للعقارات بسبب الاحتيال المالي وغيره من أشكال سوء السلوك.

وقالت اللجنة إن المجموعة بالغت في تقدير إيرادات أعمالها وأرباحها في عامي 2019 و2020 خلال إصدارها لسندات الشركات.

واكتشفت اللجنة أيضا أن المجموعة نشرت معلومات مضللة في تقاريرها السنوية وفشلت في الكشف عن المعلومات المطلوبة، وفقاً لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية .

النشاط الصناعي في الصين ينمو خلال مايو بأسرع وتيرة منذ عامين  اقتصاد اقتصاد الصين النشاط الصناعي في الصين ينمو خلال مايو بأسرع وتيرة منذ عامين 

كما تم فرض غرامة بمبلغ 47 مليون يوان على شيوي جيا يين، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية والمراقب الفعلي لها آنذاك، وسيتم حظره من دخول سوق الأوراق المالية مدى الحياة.

كانت الحكومة الصينية أعلنت مايو/أيار الماضي أنها تلاحق وحدة السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة "إيفرغراند - Evergrande" عملاق التطوير العقاري الصيني المتعثر.

وتهدف الملاحقات لإعادة إعانات بقيمة 1.9 مليار يوان ما يعادل 262 مليون دولار من الشركة بعد فشلها في بدء الإنتاج الضخم لسيارتها التي طال انتظارها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط