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إعمار

"إعمار العقارية" تعلن عن مشروع توسعة دبي مول بـ1.5 مليار درهم

المشروع يتضمن إضافة 240 متجرا وعدد من المطاعم والمقاهي إلى المول

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إعمار العقارية عن إطلاق مشروع توسعة دبي مول، بإضافة 240 متجراً وعدد من المطاعم والمقاهي بتكلفة استثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم (408.45 مليون دولار).

واستقطب دبي مول في العام الماضي نحو 105 ملايين زائر، بزيادة نسبتها 19% عن العام السابق، مع ارتفاع في المبيعات.

وافتتح "دبي مول" في عام 2008، ويحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث الحجم، حيث يشغل مساحة تفوق 1.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 1200 محل تجاري، وأكثر من 200 من المطاعم.

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