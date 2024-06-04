"تعبير" الإماراتية تستثمر مليار درهم بمشاريعها العقارية خلال 2024

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أعلنت شركة تعبير للتطوير العقاري الإماراتية، التي أعادت إطلاق علامتها التجارية في نوفمبر الماضي، استثمار مليار درهم بمشاريعها خلال عام 2024.

وكشفت الشركة في الوقت نفسه، عن أحدث مشاريعها الجديدة وهو مشروع سكني يحمل اسم "بارك سايد بوليفارد".

وذكرت الشركة أن المشروع الجديد من المقرر تشييده في "أرجان دبي" وتسليمه خلال الربع الرابع من عام 2026، وفق ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وسيتضمن المشروع متعدد الاستخدامات 6 مساحات سكنية معدة للبيع بالتجزئة، كما يتضمن 165 شقة سكنية.

وتأسست الشركة عام 2014، وأنجزت 3 مشاريع في دبي، تضمنت مشروعي "دراغون فيوز"، ومشروع "تعبير 1" في المدينة العالمية، ومشروع "في 2" في مدينة دبي الرياضية. وتستعد الشركة لتسليم مشروع "48 بارك سايد" في أرجان، ومشروع "99 بارك بليس" في قرية جميرا الدائرية هذا العام.