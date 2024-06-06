"أراد العقارية" ترسي عقدين بـ 1.48 مليار درهم لبناء آخر مرحلتين بمجتمع مسار الأخضر

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قالت شركة أراد للتطوير العقاري الإماراتية، اليوم الخميس، إنها أرست عقدين رئيسيين بقيمة 1.48 مليار درهم لبناء المرحلتين الأخيرتين من مجتمع مسار الأخضر والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 9.5 مليار درهم بضاحية السيوح بالشارقة.

وأوضحت أراد في بيان صحافي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه تمت ترسية عقد بناء 428 منزلا في حي سيكويا بقيمة 650 مليون درهم على شركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة، ومقرها في أبوظبي، والمكلّفة كذلك ببناء كايا، المرحلة الثانية من مجتمع مسار.

وأضافت أن العقد الثاني وقيمته 830 مليون درهم تمت ترسيته على شركة إنترماس للهندسة والمقاولات، ومقرها الشارقة، لبناء 597 وحدة سكنية في سرو، المرحلة السادسة والأخيرة من مَسار.

وقالت إن إنترماس قامت من قبل ببناء جزء من سنديان، المرحلة السكنية الأولى المكتملة في مَسار، وتعمل حالياً على بناء روبينيا، المرحلة الثالثة في المشروع الواقع في قلب الشارقة.

ووفقا للبيان، ستتم المباشرة فورا بالأعمال الإنشائية في سيكويا وسرو، إذ من المتوقع تسليمهما بحلول صيف عام 2026.

ومع ترسية العقود الأخيرة، يرتفع عدد المنازل قيد الإنشاء في مسار إلى 2570 منزلا، حيث تم تسليم 430 منزلا ضمن المرحلة الأولى منه نهاية العام الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من مَسار، كايا وروبينيا، واللتان تضمان 986 منزلا، خلال الأشهر القليلة القادمة.