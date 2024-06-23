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عقارات دبي

أسعار عقارات دبي تخالف توقعات الهبوط وسط نمو الطلب

قيمة المنازل ارتفعت لمدة 15 ربعاً متتالياً وصعدت 20% خلال السنة المنتهية في مايو

دبي - العربية.نت
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تخالف سوق العقارات في دبي التوقعات بتباطئها أو انخفاضها، إذ تواصل الأسعار الارتفاع وسط نمو الطلب على شراء المنازل من قبل المقيمين سواء الجدد أو القدامى، ونتيجة لذلك تتوقع "CBRE Group" أن تظل الأسعار مرتفعة.

وارتفعت قيمة المنازل لمدة 15 ربعاً متتالياً وصعدت 20% خلال السنة المنتهية في مايو وفقاً لشركة "Cushman & Wakefield Core".

وارتفعت الإيجارات لمدة 13 ربعاً متتالياً، رغم أنها كانت أبطأ قليلاً من العام السابق.

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وأشارت "Cushman & Wakefield Core" إلى أن الأسعار في معظم المناطق تجاوزت ذروة 2014.

وبحسب شركة نايت فرانك، سجلت مبيعات العقارات في دبي رقماً قياسياً بلغ 274 مليار درهم في 2023، فيما سجلت مبيعات بقيمة 89.2 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.

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