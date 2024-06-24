مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
عقارات السعودية مناسبة
عقارات السعودية
برنامج سكني

"الصندوق العقاري": إيداع 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يونيو

إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ يونيو 2017 بلغ نحو 60.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الاثنين، إيداع 989 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يونيو 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"الصندوق العقاري" منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم يونيو البالغ 989 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يونيو 2024م بلغ نحو 60.4 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد بن ماضي أن برنامج الدعم السكني ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة لدعم وتعزيز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يُذكر أن "صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
7 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة في موريتانيا 7 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة في موريتانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط