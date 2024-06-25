نايت فرانك: قيمة استثمارات البناء في السعودية 142 مليار دولار العام الماضي

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ارتفعت قيمة استثمارات قطاع التشييد البناء في السعودية بـ 4.3% العام الماضي لتصل إلى 142 مليار دولار بحسب تقرير لنايت فرانك.

وذكر التقرير أنه منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار.

وبحسب التقرير تشكل منطقة الرياض 38% من قيمة العقود الحالية، أي ما يعادل 54 مليار دولار، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار و28.5 مليار دولار على التوالي.