"دائرة الأراضي والأملاك" في دبي توظف الذكاء الاصطناعي لتقدير العقارات

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أطلق موقع "بيوت" بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خدمة التخمين الذكية "تروإستميت" - TruEstimate- وهي أداة توظّف الذكاء الاصطناعي لتقدير قيمة العقارات، في الوقت الذي شهدت فيه سوق العقارات في الإمارات نموا هائلا، حيث سجلت دبي وحدها صفقات بقيمة 200 مليار درهم في الستة أشهر الأخيرة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تقييمات دقيقة لقيمة العقارات في الوقت المناسب.

وتمكّن خدمة "تروإستميت" المستخدمين من الحصول على رؤى عقارية مبنية على البيانات وتغيير استراتيجية تعامل الملاك وبائعي العقارات والمشترين والوكلاء العقاريين مع سوق العقارات الديناميكية في الإمارات.

وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، إن الدائرة تولي أهمية كبيرة لتعظيم القيمة المضافة لبيانات القطاع العقاري بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، لدعم وتعزيز شفافية وثقة سوق العقارات في دبي، مؤكدا أن إطلاق خدمة "تروإستميت"من قبل موقع بيوت يعد خطوة مهمة في توفير تقديرات دقيقة وشفافة لقيمة العقارات، مما يمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

ومن خلال دمج التكنولوجيا المبتكرة والبيانات المفتوحة المقدمة من "أراضي دبي"، تلبي تقنية "TruEstimate" الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية في قطاع العقارات بدبي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة البيانات الشاملة من الدائرة إضافة إلى تحليل الأسعار المعلن عنها للعقارات مما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أهدافهم الطموحة، ويتماشى هذا التعاون مع سياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، التي تهدف إلى تقديم خدمات وبيانات متكاملة ومتسلسلة، وتقليل متطلبات بيانات المتعاملين.

وقال الرئيس التنفيذي لموقع "بيوت"رئيس مجموعة "دوبيزل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان، إن خدمة TruEstimate أداة جديدة تستند على البيانات لزيادة الشفافية والمصداقية والتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهدف توفير تقييمات عقارية دقيقة تساعد العملاء والوسطاء على اتخاذ قرارات مستنيرة وتمكين المستخدمين من خلال تخمين قيمة العقارات المدعوم بالبيانات.

وتوفر خدمة "TruEstimate" قيمة موضوعية للعقار، مستندة إلى المبيعات الأخيرة للعقارات المشابهة واتجاهات السوق الحالية وخصائص العقار وإلى تقارير حول تصورات السوق وتحليل العقارات المماثلة، مما يساعد المستخدمين في تحليل التغيرات وسعر الطلب وتقدير قيمة الشراء المحتمل بثقة.

وتمكّن التقنية المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة اعتماداً على بيانات صادرة مباشرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وللحصول على تقديرات دقيقة، يمكن للمستخدم إدخال تفاصيل العقار على الموقع الذي سيصدر تقريرا تقديريا مفصلا.

وتخدم هذه التقنية البائعين بتحديد أسعار تنافسية،والملاك بمراقبة قيمة العقارات عبر الزمن، والمشترين بتقديم معلومات موثوقة وشاملة للتكاليف.