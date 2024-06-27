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اقتصاد أميركا

ارتفاع أعداد المنازل الجديدة في أميركا خلال مايو لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية

تشكل الأرقام تحديات كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أعداد المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر مايو لأعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.

وارتفع إجمالي عدد منازل الأسرة الواحدة المعروضة للبيع إلى 481 ألف منزل الشهر الماضي، وبمعدل المبيعات الحالي سيستغرق بيع هذا المخزون 9.3 شهر وهو الأطول منذ العام 2022.

وتشكل هذه الأرقام تحديات كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وهو ما قد يعكس توجه شركات البناء لتقليص الإنتاج في الفترة المقبلة.

وصلت أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في شهر مايو، حيث ارتفع متوسط سعر المنزل المملوك سابقاً في الولايات المتحدة بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 419.300 دولار، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

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