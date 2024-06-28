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"دار جلوبال" السعودية للتطوير تتطلع لاستثمار 300 مليون دولار للتوسع في أميركا

الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية أكدت أن استثماراتها ستكون في صورة أسهم

نيويورك - رويترز
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تخطط شركة دار جلوبال السعودية للتطوير العقاري لاستثمار 300 مليون دولار في نيويورك وميامي ولوس أنجليس خلال الأشهر المقبلة وتبحث عن شركاء لتطوير منازل فاخرة في الولايات المتحدة.

وقال زياد الشعار الرئيس التنفيذي لدار جلوبال إن الشركة المدرجة في لندن تتطلع للإعلان عن أحدث مشاريعها في الولايات المتحدة قبل نهاية العام. وقال إن دار جلوبال تعقد اجتماعات مع كبار المطورين العقاريين لكنه أحجم عن ذكر الشركات التي قد تتعاون معها.

وقال الشعار في مقابلة من دبي "نركز حقا على إتمام المشروع الأول في الولايات المتحدة قبل نهاية العام". وذكر أن دار جلوبال على استعداد لإصدار ديون داخل الولايات المتحدة وخارجها للمساعدة في تمويل مشروعاتها في البلاد، وأن استثماراتها التي ستبلغ 300 مليون دولار ستكون في صورة أسهم.

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وأوضح الشعار أن دار جلوبال، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، تأمل في بيع ما لا يقل عن نصف المنازل في مشروعاتها بالولايات المتحدة لمشترين غير أميركيين.

ووقعت دار الأركان في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 اتفاقية مع منظمة ترامب، التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار في سلطنة عُمان والذي يضم ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.

وقال الشعار إنه على الرغم من أنه سيكون "شرفا" لدار جلوبال أن تشارك مع منظمة ترامب أو (كوشنر كمبانيز)، الشركة العقارية لعائلة كوشنر، في توسعها في الولايات المتحدة فإنه لا يعتقد أن لديهما "المنتج المناسب" بالنظر لتركيزهما الشديد على السوق الأميركية على عكس المشتري الدولي الذي تستهدفه دار جلوبال.

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