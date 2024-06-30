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عقارات السعودية

"الصندوق العقاري" السعودي يطلق حلا تمويليا تحت شعار"دعمك يساوي قسطك"

بهدف رفع قدرة المستفيدين على تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء

دبي - العربية.نت
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أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية اليوم الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك"؛ بهدف رفع قدرة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها، وذلك ضمن المشاريع السكنية المقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن الحل التمويلي يُعد من الحلول التمويلية التي تُقدم ميزة تنافسية للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ويهدف إلى تمكين المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً أو خيار دفع قسط شهري حتى استلام الوحدة السكنية بمبلغ 400 ريال في حالة رغبتهم الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبين أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" سيطبق بالشراكة مع بنك البلاد في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية الرامية إلى توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تُلبي الاحتياج الفعلي لتملك مستفيدي برامج الدعم السكني للسكن الملائم، مؤكداً استمرارية الشراكة مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص تملُّك "سكني“ للسكن الملائم.

وأفاد "الصندوق العقاري" أنه يحق لمستفيدي "سكني" الاستفادة من الحل التمويلي دعمك يساوي قسطك لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى المزايا الأخرى لبرنامج الدعم السكني، كالدعم العيني، وبرنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية.

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