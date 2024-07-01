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المدينة المنورة واس medina madina
المدينة المنورة - "واس"

بدء التسجيل العقاري لـ 4774 عقارًا في 6 أحياء بالمدينة المنورة

يستمر لمدة 90 يوما

دبي - العربية.نت
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أعلن السجل العقاري في السعودية عن بدء التسجيل لـ 4774 قطعة عقارية في 6 أحياء بالمدينة المنورة تضم (جزءًا من حي الملك فهد، وجزءًا من حي العاقول، وجزءًا من حي جماء أم خالد، حي سكة الحديد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي أبيار الماشي).

ودعا السجل العقاري أمس الأحد ملاك العقارات الواقعة، ضمن نطاق الأحياء إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري.

ويستمر التسجيل لمدة 90 يوما حتى نهاية يوم 3 أكتوبر 2024م ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

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وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد الأحياء الستة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة وذلك انطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة من خلال منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

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