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دار جلوبال العقارية تعلن عن اتفاقية مع منظمة ترامب
دار جلوبال العقارية توقع اتفاقية مع منظمة ترامب
عقارات السعودية

"دار جلوبال العقارية" توقع اتفاقية لإنشاء برج ترامب في جدة

أكدت أن الاتفاقية تهدف إلى جذب المستثمرين والسياح الدوليين إلى سوق العقارات الفاخرة في السعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دار جلوبال العقارية عن اتفاقية مع "منظمة ترامب" لإطلاق مشروع برج جديد في مدينة جدة بمسمى "برج ترامب جدة".

وقالت شركة "دار جلوبال"، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، إن هذا التعاون يهدف إلى جذب المستثمرين والسياح الدوليين، إلى سوق العقارات الفاخرة في السعودية.

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وذكرت أن المشروع الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على التزام الشركة بالجودة والرقي، ووضع معايير جديدة للتميز. ويعد هذا المشروع الجديد أول ظهور لشركة "دار جلوبال العقارية" في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية زياد الشعار: "نحن سعداء بتعزيز علاقتنا المستمرة مع مؤسسة ترامب وتوسيع محفظتنا من خلال تقديم عقارات فاخرة لإعادة تعريف سوق العقارات عالية النمو في السعودية. ستستفيد الاتفاقية الجديدة في المملكة العربية السعودية من نقاط القوة لدى كلتا المؤسستين لجذب المزيد من المستثمرين والسياح الدوليين. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا من خلال رفع معايير المعيشة الفاخرة في المنطقة".

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، إريك ترامب : "نحن سعداء بتوسيع نطاق حضورنا في الشرق الأوسط وتقديم معايير ترامب للفخامة إلى المنطقة من خلال علاقتنا الطويلة الأمد مع دار جلوبال. يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لإنشاء مشاريع تطويرية بارزة تتميز بالفخامة والجودة والرقي. وبالتعاون مع دار جلوبال، نضع معايير جديدة للتميز، بهدف تلبية الطلب على العقارات المميزة في الأسواق الرئيسية".

وتمتلك "دار جلوبال"، المدرجة في بورصة لندن، مشاريع قيد التطوير بقيمة 5.9 مليار دولار في 6 بلدان تشمل الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبوسنة.

جدير بالذكر أن دار الأركان ووقعت في نوفمبر 2022 اتفاقية مع منظمة ترامب، التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار في سلطنة عُمان والذي يضم ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.

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