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مجموعة ريبورتاج العقارية
مجموعة ريبورتاج العقارية
عقارات

"ريبورتاج" العقارية الإماراتية تستثمر 300 مليون دولار للتوسع في باكستان

إطلاق مشروع مشترك بالشراكة مع "إمباير هولدينغ"

دبي - العربية.نت
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وقعت ريبورتاج العقارية الإماراتية، اتفاقية مع شركة إمباير هولدينغ باكستان، لإطلاق مشروع مشترك في قطاع العقارات المزدهر في السوق الباكستانية.

وذكرت ريبوتاج أن الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين، حيث سيتم إنشاء شركة جديدة هي "ريبورتاج إمباير باكستان" والتي ستتولى استكشاف المشاريع العقارية الممكنة في سوق العقارات الباكستانية.

وتشمل خطط الشركة التوسعية إطلاق مشاريع في المدن الكبرى في جميع أنحاء باكستان وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وفق ما نقلته صحيفة "البيان الإماراتية".

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وقال أسد كياني الرئيس التنفيذي لشركة "ريبورتاج إمباير باكستان"، إن الشركة رصدت استثمارات مبدئية بقيمة 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيكون مشروعها الأول في مدينة لاهور، مع التوسع المخطط له في إسلام أباد، تليها مدن باكستانية أخرى.

وتمتلك ريبورتاج العقارية محفظة مشاريع عقارية تضم 35 مشروعًا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.

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