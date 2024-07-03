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عقارات الصين

تراجع المبيعات السكنية لـ"كانتري غاردن" الصينية بنسبة 73% في يونيو

تواجه الشركة طلبا من الدائنين لتصفية الشركة في محكمة هونغ كونغ

دبي - العربية.نت
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استمر الانخفاض في مبيعات الوحدات السكنية لشركة "كانتري غاردن" الشهر الماضي، ما يزيد من مشاكل الشركة وجهودها لتجنب التصفية.

وتراجعت المبيعات السكنية بنسبة 73% على أساس سنوي في يونيو إلى 591 مليون دولار، بعد هبوطها بنسبة 76% في مايو.

يُذكر أن "كانتري غاردن" تواجه طلبا من الدائنين لتصفية الشركة في محكمة هونغ كونغ بعد تخلفها عن سداد ديون بالدولار في عام 2023.

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كانت "كانتري غاردن"، التي كانت في السابق أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات، قد تضررت بشدة من أزمة العقارات وهي الآن مثقلة بإجمالي الالتزامات البالغة 1.36 تريليون يوان، وفقاً لنتائجها المؤقتة غير المدققة لعام 2023. لقد تخلفت عن سداد سندات الدولار في الخارج وتحارب التماس التصفية الذي قدمه أحد الدائنين في محكمة هونغ كونغ. وقد حصلت شركة البناء للتو على موافقة لدفع مدفوعات حزمة السندات الثلاثة باليوان لتجنب التخلف عن السداد المحلي.

مثَّل القطاع العقاري لفترة طويلة بالمعنى الواسع أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين وشكل مصدراً مهماً لتشغيل العمالة. لكن هذا القطاع الرئيسي يتعرض الآن لضغوط، مع انخفاض الأسعار الذي يجعل الصينيين يحجمون عن الاستثمار فيه. ولم يكن لتدابير الدعم التي اتخذتها بكين للقطاع تأثير يُذكر حتى الآن.

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