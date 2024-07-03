"CBRE": استمرار سخونة سوق دبي العقارية مع تسجيل مستوى صفقات قياسي

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أصدرت شركة CBRE تقريرها حول السوق العقارية السكنية في دبي لشهر مايو والتي أظهرت استمرار سخونة هذه السوق.

وذكر التقرير أن عدد الصفقات السكنية في مايو 2024 وصل إلى 15766 صفقة، وهو الأعلى على الإطلاق وبارتفاع 44.2% عن مايو من العام 2023.

وأفاد التقرير، أن السنة المنتهية في مايو 2024 فبلغ عدد الصفقات 62180 بارتفاع 384.3% عن 2019 ما قبل كوفيد، وبارتفاع 30% عن السنة السابقة.

أما بالنسبة إلى تقسيم ارتفاعات الأسعار ما بين البيع على الخارطة والسوق الثانوية: ففي السنة المنتهية في مايو 2024 ارتفع عدد صفقات المبيعات على الخارطة 42.6% سنويا، وارتفعت مبيعات السوق الثانوية 11.3% سنويا.

ماذا عن شرائح السوق؟

وبالنسبة لشريحة السوق حيث يباع القدم المربع بأقل من 1000 درهم، فقد تراجع عدد الصفقات في شهر مايو ب19.3% عن شهر مايو من العام الماضي.

أما الشريحة التي هي الأكثر شعبية وهي تمثل 25% من إجمالي الصفقات، حيث يباع القدم المربع بما بين 1000 و2000 درهم، ارتفع عدد الصفقات في مايو لهذه الشريحة بـ64.1%.

وفي شريحة ما بين 2000 و3000 درهم للقدم المربع، ارتفع عدد الصفقات في السنة المنتهية في مايو بـ 154% سنويا. وهنا إشارة إلى اختلاف في حسبة الأرقام، حيث إن كل الأرقام للشرائح المختلفة هي لشهر مايو ما عدا هذه الشريحة ما بين 2000 و3000 درهم اعتمدوا أرقام السنة المنتهية في مايو 2024.

أخيرا شريحة Ultra luxury ما بين 3000 و8000 درهم للقدم المربع تراجع عدد الصفقات في مايو بـ19.5% سنويا لكن جزء من السبب هو ندرة هذا النوع من العقارات السكنية الفاخرة.

تغير الأسعار

ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي خلال مايو بنسبة 20.1% سنويا، مقارنة مع ارتفاع 20.7% في إبريل سنويا، يعني تباطؤا طفيفا جدا في ارتفاع الأسعار لكن لا نزال نتحدث عن نمو سنوي في الأسعار يفوق 20%.

أما بالنسبة للشقق مقارنة مع الفلل، ارتفع أسعار الشقق بالمتوسط في مايو 2024 بـ19.8% سنويا، مقارنة مع ارتفاع سنوي بمتوسط أسعار الفلل بـ 21.8%.

وسجلت نخلة جميرا أعلى أسعار بيع بالنسبة للشقق والفلل، حيث بلغ متوسط سعر بيع الشقق 2800 درهم للقدم المربعة، مقارنة مع 5228 درهم للقدم المربع للفلل.

وأخيرا في سوق الإيجارات، سجل متوسط سعر الإيجار السكني في السنة المنتهية في مايو ارتفاعا بـ21.1%، مدفوعا بارتفاع أسعار إيجار الشقق بـ22.2% يليها الفلل بـ13.1%.

وترى "CBRE" أن الأسعار بدأت تعطي إشارات إلى بعض الاستقرار لكنها لا ترى دلالات على أي تراجعات في الأسعار بسبب الإقبال على شراء المشاريع الجديدة التي تطرح في السوق على الخارطة حيث أن آخر أرقام تدل على بيع 70% من هذه الوحدات الجديدة.