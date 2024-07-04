ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو

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ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي في يونيو، في علامات على استقرار السوق بعد انخفاضات العام الماضي، وذلك وفقا لأحد كبار مقرضي الرهن العقاري في البلاد "Nationwide".

وقالت جمعية البناء الوطنية إن مقياسها للأسعار ارتفع بنسبة 0.2% في يونيو بعد مكاسب بنسبة 0.4% في الشهر السابق.

وأصبحت أسعار المنازل حاليا أعلى بنسبة 1.5% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاما مما ساهم في زيادة المخاوف المتعلقة بقدرة السكان على تحمل تكاليف القروض العقارية.

وقالت "Nationwide" إن عدد معاملات الإسكان انخفض بنحو 15% عن مستويات عام 2019، قبل الوباء. كما انخفضت تلك التي تنطوي على رهن عقاري بنسبة 25%.

وفي سياق آخر قال الرئيس التنفيذي ميار كابيتال عبد العزيز النعيم، إن فوز حزب العمال في الانتخابات البريطانية قد يعطي الشركات والمستثمرين والشركات فرصة للتخطيط للمستقبل عكس الفترة السابقة والتي كانت تشهد تغييرات مستمرة للحكومة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن غياب الاستثمار من قبل الشركات كان أحد أبرز نقاط الضعف في الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الماضية.