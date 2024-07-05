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41 ألف عقد موثق للإيجارات السكنية في أبوظبي خلال 5 أشهر

محققاً نمواً سنوياً يعادل 1.8% في معدل أسعار إيجارات العقود الموثقة

أبوظبي - وام
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بلغ إجمالي عدد العقود الموثقة للإيجارات السكنية في إمارة أبوظبي نحو 40 ألفا و973 عقدا موثقا، منذ بداية العام الجاري حتى شهر مايو، بنمو سنوي يعادل 1.8% في معدل أسعار إيجارات العقود الموثقة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وبحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي، سجل شهر أبريل رقما قياسيا في عدد العقود الموثقة في دائرة البلديات والنقل، بلغت نحو 12 ألفا و250 عقدا موثقا، موزعة بواقع 10.901 في أبوظبي و1277 في مدينة العين، فيما سجلت منطقة الظفرة 72 عقدا.

كما شهد مارس تسجيل العدد الأكبر في إجمالي العقود الموثقة بعد شهر أبريل، حيث سجل 8585 عقدا في الإمارة، وسجلت أبوظبي النصيب الأكبر من العقود 7697 عقد إيجار سكني، بينما سجلت العين 853 عقدا و35 عقدا لمنطقة الظفرة.

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وتم تسجيل 7856 عقدا في شهر مايو، بنمو شهري في الأسعار بنسبة 0.3%، وتوزعت العقود في أبوظبي بـ 7071 عقد موثقا وسجلت مدينة العين 688 عقدا، فيما سجلت الظفرة 97 عقدا.

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