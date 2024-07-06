مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
iStock- إمارة دبي اقتصاد عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات دبي

125 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثاني 2024

بارتفاع 38% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

سجل القطاع العقاري في دبي أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 125 مليار درهم بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 90.3 مليار درهم.

ورصد تقرير صادر، اليوم السبت، عن شركة "دبليو كابيتال" الوساطة العقارية في دبي، أن مبيعات النصف الأول من عام 2024، سجلت نموًا نسبته 30% على أساس سنوي لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق أيضا كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الإمارة سجل 80 ألفًا و230 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2024 مقارنة بـ60 ألفًا و420 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغ 33%.

أسعار عقارات دبي قفزت 60% منذ 2020.. ماذا بعد؟ الأسواق سوشيال أسعار عقارات دبي قفزت 60% منذ 2020.. ماذا بعد؟

وذكر التقرير الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبيعات عقارات دبي خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي تمثل نحو 58%‎ من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في 2023 والبالغة 401 مليار درهم.

كما سجلت التصرفات الإجمالية في السوق العقارية بدبي، في النصف الأول من العام الحالي نحو 344.4 مليار درهم، نتجت عن 101 ألف و920 إجراء.

وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال"، إن مسار نمو سوق العقارات في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جيد وسط علامات قوية على استمرار النمو الإيجابي والمستدام.

وأشار الزرعوني إلى أن السوق أصبحت على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية المحققة في العام الماضي، إذ من المنتظر أن تتراوح قيمة مبيعات العقارات بين 450-500 مليار درهم للمرة الأولى في 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط