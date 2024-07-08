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عقارات في السعودية (رويترز) مناسبة
مشروعات عقارية في السعودية (رويترز)
عقارات السعودية

بدء التسجيل العقاري لـ 1608 عقارات في مدينة "بريدة" السعودية

يستمر حتي 7 أكتوبر المقبل

دبي - العربية.نت
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أعلن السجل العقاري في السعودية عن بدء التسجيل لـ 1608قطع عقارية في حي قرطبة بمدينة بريدة ويستمر التسجيل لمدة 90 يومًا حتى نهاية يوم 7 أكتوبر 2024م.

ودعا السجل العقاري أمس الأحد ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في 15منطقة مستفيدة من السجل العقاري، ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة،يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

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وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار"وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات،وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه،ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد حي قرطبة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة،وانطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

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