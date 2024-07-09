شراكة مصرية إماراتية لتنفيذ مشروع عقاري بـ 500 مليون دولار

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أعلن في القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد شراكة بين شركة "KSH" الإماراتية للاستثمار، وشركة "SKG" المصرية القابضة لتأسيس مشروع في منطقة "طناش" بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق في النيل، على مساحة 20 ألف متر مربع.

وتبلغ قيمة تطوير المشرع 24 مليار جنيه مصري (نحو 500 مليون دولار)، ويشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية، وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات وفق بيان صادر عن الشراكة.

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مثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاق عبد الجليل عبد الرحمن البلوكي العضو المنتدب للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة "KSH" للاستثمارات، حيث أشار إلى أن المشروع يعكس التزام الدائرة الخاصة بالاستثمار في مشروعات استراتيجية تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.

من جانبه قال صفوت القليوبي رئيس مجلس إدارة شركة "SKG" المصرية القابضة، إن المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع العقارات، من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية متكاملة، بالإضافة إلى فندق يلبي احتياجات الزوار المحليين والدوليين ما يعزز هذا التعاون القوي بين مصر والإمارات في مجال الاستثمار والتنمية العقارية.