"طلعت مصطفي" المصرية: 200 مليار جنيه مبيعات "ساوث ميد" خلال 6 أيام

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تحقيق مبيعات بقيمة 340 مليار جنيه ما يعادل 7.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى 8 يوليو الجاري، منها 200 مليار جنيه أي نحو 4.2 مليار دولار من مشروع ساوث ميد فى الساحل الشمالي خلال 6 أيام عمل فقط.

ويمتد مشروع ساوث ميد على مساحة 23 مليون متر تطل على شاطئ البحر المتوسط وهو مشروع عمراني متكامل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء إن مشروع بنان الذي أطلقته في مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية سجل مبيعات بقيمة 40 مليار جنيه متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط.

وتوقعت أن يحقق قطاع الفنادق بالمجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 300 مليون دولار ويضم 3500 غرف تشغيلية في مصر وسيزيد قريبا إلى 5 آلاف غرفة.

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مطلع الشهر الجاري أن الشركة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) بالساحل الشمالي بمصر.

وقال طلعت مصطفى في مؤتمر صحافي أثناء توقيع اتفاقية الشراكة للمشروع مع بين الشركة والحكومة المصرية، إنه من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.