مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار مجموعة طلعت مصطفي القابضة
شعار مجموعة طلعت مصطفي القابضة
شركات

"طلعت مصطفي" المصرية: 200 مليار جنيه مبيعات "ساوث ميد" خلال 6 أيام

حققت مستهدف مبيعات السنة الأولي بمشروع "بنان" في السعودية خلال شهرين

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تحقيق مبيعات بقيمة 340 مليار جنيه ما يعادل 7.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى 8 يوليو الجاري، منها 200 مليار جنيه أي نحو 4.2 مليار دولار من مشروع ساوث ميد فى الساحل الشمالي خلال 6 أيام عمل فقط.

ويمتد مشروع ساوث ميد على مساحة 23 مليون متر تطل على شاطئ البحر المتوسط وهو مشروع عمراني متكامل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء إن مشروع بنان الذي أطلقته في مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية سجل مبيعات بقيمة 40 مليار جنيه متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط.

شراكة مصرية إماراتية لتنفيذ مشروع عقاري بـ 500 مليون دولار الأسواق العقارية عقارات شراكة مصرية إماراتية لتنفيذ مشروع عقاري بـ 500 مليون دولار

وتوقعت أن يحقق قطاع الفنادق بالمجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 300 مليون دولار ويضم 3500 غرف تشغيلية في مصر وسيزيد قريبا إلى 5 آلاف غرفة.

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مطلع الشهر الجاري أن الشركة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) بالساحل الشمالي بمصر.

وقال طلعت مصطفى في مؤتمر صحافي أثناء توقيع اتفاقية الشراكة للمشروع مع بين الشركة والحكومة المصرية، إنه من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط ​​غرب الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط