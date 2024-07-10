بيع شقة بنتهاوس في مدينة نيويورك مقابل 135 مليون دولار.. الأغلى منذ 2022

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بيعت شقة بنتهاوس في "Aman New York" مقابل 135 مليون دولار، مما يجعلها أغلى منزل تم شراؤه في مانهاتن هذا العام.

وقال متحدث باسم مجموعة أوكو للتطوير إن الشقة المكونة من خمسة طوابق الواقعة أعلى مبنى كراون التاريخي في الجادة الخامسة، بيعت كمساحة غير مكتملة، ويكون المشتري مسؤولاً عن بنائها. تبلغ قيمة صفقة الوحدة التي تبلغ مساحتها 1160 متراً مربعاً، أكثر من 116.4 ألف دولار للمتر المربع.

وتفوقت هذه الصفقة على شراء شقة بقيمة 115 مليون دولار في يونيو في برج سنترال بارك القريب. إنها أيضاً أغلى عملية بيع في مانهاتن منذ يناير 2022، عندما أغلق كيان مرتبط بالمؤسسين المشاركين لمجموعة "علي بابا"، جو تساي وجاك ما، على وحدة بقيمة 188 مليون دولار في 220 سنترال بارك ساوث، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

تشير الصفقتان الأخيرتان المكونتان من تسعة أرقام إلى أنه حتى مع انخفاض متوسط سعر الشقق المباعة في مانهاتن من مستويات قياسية، إلا أن بعض المشترين الأثرياء ما زالوا لديهم شهية لشراء المنازل الفخمة.

تولى فريق الوساطة السكنية الداخلي التابع لمجموعة OKO عملية بيع البنتهاوس، والتي أُغلقت في أواخر الأسبوع الماضي. ورفض متحدث باسم المشروع الكشف عن هوية المشتري أو تقديم صور للوحدة.

أكملت شركة التطوير - التي أسسها الرئيس التنفيذي لشركة أمان، فلاد دورونين - تحويل مبنى المكاتب السابق عند زاوية الجادة الخامسة والشارع 57 في عام 2022. وبالإضافة إلى الشقق الـ 22، يضم المشروع أكثر من 80 غرفة فندقية، منتجع صحي ومركز للياقة البدنية ومطاعم وغيرها من المرافق التي يمكن لمشتري المنازل الوصول إليها.