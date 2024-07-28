مبيعات "سوديك" تنمو 34% لـ 10.9 مليارات جنيه بالنصف الأول

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كشفت البيانات المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن ارتفاع إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34% إلى نحو 10.93 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أشارت إلى أن إلغاءات المبيعات سجلت نحو 2% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنةً بـ 10% خلال النصف الأول من 2023. وبلغت صافي المتحصلات النقدية نحو 6 مليارات جنيه.

وقامت الشركة بتسليم نحو 478 وحدة، فيما بلغت إيرادات النشاط نحو 3.94 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ مجمل الربح نحو 1.41 مليار جنيه بزيادة تبلغ نسبتها 26% بهامش مجمل ربح بنسبة 36%. فيما بلغت أرباح التشغيل نحو 714 مليون جنيه بزيادة تبلغ نسبتها 77% بهامش ربح تشغيل بنسبة 18%. وسجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة نحو 626 مليون جنيه بزيادة تبلغ نسبتها 87%.

فيما يتعلق بالأداء التشغيلي خلال النصف الأول من 2024، فقد تنوعت إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة بدافع من المبيعات القوية لمشروعات سوديك في أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة إلى 58% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوي على مشروع الـ 464 فدان ومشروع "ذا ستيتس" واللذان ساهما بحوالي 5.3 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها أي ما يمثل 49% من مبيعات سوديك خلال الفترة.

بينما ساهمت مشروعات سوديك في الساحل الشمالي بنسبة 36% من المبيعات المتعاقد عليها في النصف الأول من العام، بدعم من المبيعات القوية لمشروع June والذي ساهم وحده بنسبة 22% من المبيعات. أما مشروعات شرق القاهرة، فقد ساهمت بنسبة 6% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2024.

وتواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 2.64 مليار جنيه. واستمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.32x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 2.98 مليار جنيه في 30 يونيو 2024. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.37x في نهاية عام 2023، حيث وصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.22 مليار جنيه.

وبلغ رصيد أوراق القبض 49.9 مليار جنيه، منها 11 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 7.3 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات.

أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 42.6 مليار جنيه.