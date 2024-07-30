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إحدى مشاريع مجموعة طلعت مصطفى المصرية
إحدى مشاريع مجموعة طلعت مصطفى المصرية
البورصة المصرية

"طلعت مصطفى" المصرية تسجل مبيعات قياسية بقيمة 390 مليار جنيه في 2024

أرجعتها إلى مشروعي "ساوثميد" بالساحل الشمالي و"بنان" بالسعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية "TMG" عن تسجيل مبيعات غير مسبوقة، بلغت قيمتها 390 مليار جنيه، أي ما يعادل 8.1 مليار دولار، حتى يوم 29 يوليو 2024.

وذكرت المجموعة في إفصاح مالي للبورصة المصرية أن هذا الرقم يفوق بسبعة أضعاف ما تم تحقيقه من مبيعات في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 60 مليار جنيه.

وأشارت المجموعة إلى أن مشروعها العالمي ساوثميد SouthMED بالساحل الشمالي وحده سجل مبيعات قياسية بلغت 251 مليار جنيه، أي حوالي 5.2 مليار دولار، في أقل من شهر فقط من فتح باب البيع في المشروع.

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ونوهت إلى أن هذه الأرقام تجعل المجموعة الأسرع والأكبر تحقيقا للمبيعات عن مشروع واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن ما تحقق من مبيعات خلال هذا العام يعد إنجازا مذهلا وغير مسبوق في تاريخ مصر، وأيضا على مستوى أي مشروع عقاري على مستوى العالم، ومؤكدة أن عام 2024 يعد عاما استثنائيا بالنسبة للمجموعة حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، حقق مشروع "بنان" Banan الذي تم إطلاقه مؤخرا في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي، متفوقا على مستهدف مبيعات السنة الأولى.

وأوضحت "طلعت مصطفى القابضة" أن هذه المبيعات ستدفع ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.

وأشارت المجموعة إلى أن الزخم القوي الذي شهدته المبيعات خلال عام 2024 يعد بمثابة شهادة قوية على قوة وتميز علامتها التجارية، وسجلها المتين بين قاعدة عملائها، التي تزيد عن 140 ألف عميل من ذوي معدلات الإنفاق المرتفعة، موضحة أن هذا هو ما يؤكد ريادة المجموعة في مجال العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكونها أكبر شركة تطوير عقاري في المنطقة.

وأضافت أن المبيعات القياسية لكل من ساوثميد SouthMED وبنان زادت من تنوع المجموعة إقليميا، ومن تعزيز صادراتها العقارية، ودفع دخلها بالعملات الأجنبية، ليضاف ذلك إلى مصادر أخرى كبيرة للعملات الأجنبية مثل، قطاع الفنادق الضخم للمجموعة، والمتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار كإيرادات مجمعة، حيث يضم 3500 غرفة تشغيلية في مصر، وسيزيد قريبا إلى حوالي 5 آلاف غرفة.

وتوقعت المجموعة زيادة المبيعات هذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه خلال الأربع إلى الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب، من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وأعربت مجموعة طلعت مصطفى عن ثقتها في أن نجاح مبيعات المجموعة هو نتيجة مباشرة لفهمها الممتاز لاحتياجات السوق، ولقدرتها على تحديد الفرص السوقية بدقة، وتقديم منتج عقاري عالي الجودة بتصميم متميز، مدعومة بخطط دفع مدروسة بشكل جذاب لا مثيل له في سوق الساحل الشمالي.

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