التدفق الاستثماري في السعودية يجذب اهتمام عمالقة إدارة الأصول

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تعتبر السوق السعودية من بين أبرز اهتمامات شركة إدارة الأصول "بلاك روك" في الوقت الحالي حيث تهبط طائرة لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، في الرياض عدة مرات في السنة، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرغ".

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة "بلاك روك" على زيادة تواجدها في البلاد، حيث تعتبر أول شركة عالمية استثمارية لإدارة الأصول تفتتح مكتبًا في الرياض، وتوظف الشركة الآن حوالي 20 شخصًا هناك، وهي قوة عاملة محلية أكبر من منافسيها. وانضم الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، إلى مجلس إدارة شركة "بلاك روك" في وقت سابق من العام الماضي.

تشرف الشركة على أكثر من 10 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم ولديها أكثر من 100 مليار دولار في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويبلغ إجمالي سوق إدارة الأصول في المنطقة الواسعة حوالي 1.6 تريليون دولار، وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية.

وجعلت "بلاك روك" من أولوياتها النمو في المملكة، كما يقول أشخاص مطلعون على خطط الشركة - حيث ترى أن هناك فرصة في المملكة العربية السعودية لتكون مؤثرة في تشكيل أسواقها الناشئة وربط الدولة ذات الأهمية الجيوسياسية ببقية العالم. وتتناسب المملكة مع هدف فينك الاستراتيجي المتمثل في توسيع بصمة عملاق صناديق المؤشرات في الأعمال الأكثر ربحية للاستثمار في الأصول الخاصة والبنية التحتية.

المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة وتحتل المرتبة 17 في العالم. ويأتي اهتمام الشركات في الاستثمار في السعودية وسط خطط المملكة الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تزامنا مع رؤية المملكة لعام 2030، سواء من خلال الاستثمار في الخارج أو من خلال الصفقات المحلية. وغالباً ما تبحث المملكة عن شركاء خارجيين للمشاركة في الاستثمار في مشاريعها، ويمكن لمديري الأصول المساعدة في تنظيم وجمع الأموال لهذه الأموال.

أنشأت شركة "بلاك روك" أعمالها المرخصة محليًا في المملكة العربية السعودية في عام 2019 وبدأت المنافسة بقوة للحصول على تفويضات استثمارية واستشارية من المملكة. إنها من بين شركات وول ستريت النادرة التي يحمل المبنى - الذي فيه مكتبها - اسمها في الرياض.

ويعتبر سليمان القويز، المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمعاشات الحكومية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" السعودية. كما يشغل يزيد المبارك منصب الرئيس التنفيذي المحلي للشركة، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة "ستانفورد". وقد شغل والده منصب محافظ البنك المركزي السعودي مرتين، كان آخرها من عام 2021 إلى عام 2023. وظل المبارك منفصلاً عن التعاملات مع البنك المركزي، وفقًا لشخص مطلع على الوضع.

تمت الموافقة على شركة "KKR" التي لديها مكتب في البلاد، في بداية شهر مارس للحصول على ترخيص أوسع لترتيب وإدارة وتشغيل الصناديق. قالت شركة "Macquarie" لإدارة الأصول في فبراير إنها تعمل مع صندوق البنية التحتية الوطني في البلاد لزيادة الاستثمار الأجنبي.

وتعهدت شركة "Brookfield" لإدارة الأصول بتخصيص المزيد من الأموال للعمل داخل المملكة العربية السعودية.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة أيضًا على خطة لتعزيز صناعة إدارة الأصول المحلية. وافتتحت "Franklin Templeton" مؤخراً مكتباً لها في المملكة العربية السعودية.