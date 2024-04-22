"رؤية 2030" تجذب استثمارات بريطانية.. ومعرض تجاري في الرياض مايو المقبل

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تستعد المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية لعقد معرض تجاري في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل حيث يطلق رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك حملة استثمارية تهدف إلى الاستفادة من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومن المتوقع أن ينضم وفد يشمل أكثر من 300 من رجال الأعمال البريطانيين إلى نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن في حدث "Saudi Great Futures" يومي 14 و15 مايو، وفقًا لبيان صادر عن مكتب دودن.

وسيمثل هذا الحدث بداية حملة مدتها عام كامل لعرض الشركات البريطانية أمام المستثمرين السعوديين مع التركيز على القطاعات التي تدعم رؤية 2030، التي تم الإعلان عنها قبل 8 سنوات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وسعى المسؤولون البريطانيون إلى تعزيز العلاقة بين المملكة المتحدة والسعودية مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة، ودعوا مسؤولين من الرياض للمشاركة في قمة عالمية للذكاء الاصطناعي استضافها سوناك في نوفمبر من العام الماضي.

وسيركز المعرض التجاري في شهر مايو على التعاون البحثي والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى التمويل والتكنولوجيا الخضراء والبناء المستدام والمشاريع الثقافية، وفقًا للبيان.

وبحسب البيان، ارتفعت التجارة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى 16.5 مليار جنيه إسترليني (20.4 مليار دولار) في عام 2022 من 12.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2018.

ودعا سوناك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة المملكة المتحدة العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتم الاتفاق على الرحلة بعد. والتقى رئيس الوزراء البريطاني بولي العهد في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول.

"يعمل بلدينا بشكل وثيق في مجالي الأمن والطاقة". وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business"، قال دودن في تصريحات أرسلها مكتبه: "إننا نتطلع إلى تعزيز تلك الروابط في المجالات الجديدة التي تغذي أجندة رؤية 2030".