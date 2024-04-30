السعودية تقترب من ترسية تنفيذ أطول بناء في العالم.. بينهم مطور البرج الإيقوني

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ظهر أحد المرشحين الأوفر حظاً للحصول على عقد استكمال بناء أطول برج في العالم، برج جدة الذي يزيد ارتفاعه عن 1000 متر في المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة طلال إبراهيم الميمان لمجلة ميد أنه تم تقديم العطاءات ومن المتوقع منح العقد قريباً، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وقال الميمان إن مقدمي العروض هم مشروع مشترك بين شركة السيف للهندسة والمقاولات المحلية وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية ومقرها بكين، بالإضافة إلى عرض شركة اتحاد المقاولين في لبنان (CCC)؛ وشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده الكويتية بدعم من شركاء دوليين.

التحالف الصيني

وقالت مصادر أخرى قريبة من المشروع إن المشروع المشترك بين شركة السيف وشركة تشاينا ستيت هو المرشح الأوفر حظاً للعقد.

السيف هي واحدة من شركات المقاولات الأكثر نشاطا في المملكة العربية السعودية. وكانت الشركة المقاولة لمركز المملكة في الرياض، حيث يقع مكتب المملكة القابضة. وفي العام الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة قدرها 25% في الشركة المقاولة لدعم نموها.

لدى المقاول الذي يقع مقره في الرياض علاقة عمل مع شركة China State، حيث تقوم الشركتان بتسليم مشاريع في المملكة، بما في ذلك مشروع تطوير الدرعية في الرياض.

تعد شركة China State واحدة من أكبر شركات البناء في العالم. كما أنجزت الشركة أيضاً مجموعة واسعة من المباني الشاهقة على مستوى العالم، منها اثنان يعتبران ضخمين حيث يزيد ارتفاعهما عن 600 متر. وهما برج كانتون الذي يبلغ ارتفاعه 610 أمتار ومركز شنتشن بينغ آن المالي الذي يبلغ ارتفاعه 600 متر.

وفي منطقة الشرق الأوسط، كانت الشركة هي المقاول للمباني الشاهقة مثل مبنى المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني في الكويت. وهي المقاول للعديد من الأبراج في دبي، بما في ذلك برج كافالي في منطقة مرسى دبي. وهي أيضاً المقاول لبرج أيقوني يبلغ ارتفاعه 393.8 متراً في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وهو أطول برج في أفريقيا.

وعند اكتماله، سيكون برج جدة أطول من برج خليفة في دبي بأكثر من 172 متراً. وهو محور تطوير مدينة جدة الاقتصادية. وتغطي المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل البرج الرئيسي، مساحة قدرها 1.5 مليون متر مربع.