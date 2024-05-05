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من مدينة جدة - آيستوك
من مدينة جدة - آيستوك
عقارات السعودية

معرض جدة الدولي للبناء والتصميم الداخلي ينطلق الثلاثاء

بمشاركة 300 عارض من داخل المملكة وخارجها

دبي - العربية.نت
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ستضيف محافظة جدة، معرض جدة الدولي للبناء والتصميم الداخلي 2024، الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة من 7-9 مايو/ أيار الحالي 2024، بمشاركة أكثر من 300 عارض من داخل المملكة وخارجها وذلك بمركز جدة للمنتديات والمؤتمرات.

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ويعد المعرض الوحيد المتخصص في البناء والديكور في المنطقة الغربية، ويجمع بين مقدمي الحلول والمتخصصين في الصناعة والموردين لابتكار حلولهم في قطاع صناعة البناء، وفقا لـ"واس".

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ويمثل المعرض منصة إقليمية للشركات المحلية والدولية للاستفادة من الفرص في سوق البناء والتصميم الداخلي في قطاعات مواد البناء والتشييد، وتقنيات وخدمات البناء، والتصميم الداخلي والتشطيبات.

هذا بالإضافة إلى المصانع والآلات الثقيلة والمعدات والإسمنت والجبس والمنتجات الخرسانية والمنشآت سابقة الصب، إلى جانب الاطلاع على أحدث الابتكارات وتنمية حجم الأعمال في قطاع البناء والإنشاءات.

كما يبحث المعرض سبل الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها المعرض في قطاع الإنشاءات السعودي.

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