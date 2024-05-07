"أرامكو": مواصلة الأعمال في مشروعي زيادة إنتاج النفط في حقلي المرجان والبري

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قالت أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن توجيه الحكومة بالحفاظ على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا لن يؤثر على المشاريع المعلنة على المدى القريب.

وأضافت أرامكو في بيان، أنها تتوقع زيادة إنتاج حقل الدمام بمقدار 25 ألف برميل يوميا من النفط الخام في 2024 و50 ألف برميل في 2027.

وأشارت إلى إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام وملياري برميل من المكثفات كاحتياطيات مؤكدة في حقل الجافورة.

وكشفت عن استمرار أعمال الشراء والإنشاء في مشروعي زيادة إنتاج النفط في حقلي المرجان والبري بما يزيد الإنتاج بـ 550 ألف برميل يومياً من الحقلين.

وتعليقا على النتائج، قال أمين بن حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو"، إن الشركة تواصل تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، كما أحرزت تقدمًا في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتوسيع قدراتها بمجال الغاز، وكذلك توسيع نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وأفاد الناصر: "منذ بداية العام وحتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول العام 2030، وأعلنّا احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكدة في حقل الجافورة، كما أرسينا عقودًا لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وعززنا توسعنا في الأسواق العالمية الرئيسة من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة بأميركا الجنوبية، وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف".

وتابع الناصر: "نرى أن الطاقة التقليدية ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، مع إضافة حلول بديلة بمرور الوقت. وبناءً على ذلك، أتوقع أن تتطور محفظتنا الاستثمارية حيث نهدف إلى الإسهام في تحوّل الطاقة الذي يعالج التحديات المناخية، وفي الوقت نفسه تكون الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومرنة".

وقال الناصرك "إن مركزنا المالي القوي يتيح لنا مواصلة تبني رؤية طويلة المدى. ومن خلال قاعدة موجوداتنا، تُعد التقنية عنصرًا أساسًا للمحافظة على ميزتنا التنافسية، ونرى أن تطوير تقنيات جديدة سيمكّننا من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة".