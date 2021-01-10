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الأجانب يسجلون 54 مليون دولار صافي مشتريات بالأسهم السعودية

تداول سوق السعودية جيدة
سوق الأسهم السعودية "تداول"
سوق السعودية

الأجانب يسجلون 54 مليون دولار صافي مشتريات بالأسهم السعودية

في الأسبوع الأول من 2021

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العربية.نت - محمود صلاح الدين

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سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، صافي مشتريات نحو 204.06 مليون ريال (54.4 مليون دولار) خلال الأسبوع الأول من العام 2021.

وبحسب بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، اطلعت عليها "العربية نت"، جاء تحقيق الأجانب صافي مشتريات، كحصيلة للفارق بين إجمالي مشتريات نحو 2.02 مليار ريال (539.76 مليون دولار) تعادل نسبة 5.33% من إجمالي عمليات الشراء، مقابل 1.82 مليار ريال (485.35 مليون دولار) إجمالي مبيعات تمثل نسبة 4.8% من إجمالي عمليات البيع، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء اتجاه المستثمرين الأجانب لتحقيق صافي شراء، بدعم من تعاملات المستثمرين الأجانب المؤهلين، بعد تسجيلهم صافي مشتريات نحو 180.79 مليون ريال (48.2 مليون دولار)، في الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي، وذلك حصيلة الفارق بين 1.37 مليار ريال (366.9 مليون دولار)، إجمالي مشتريات، و1.19 مليار ريال (318.7 مليون دولار) إجمالي مبيعات.

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وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وبحسب بيانات "تداول"، فإن نسبة قيمة ملكية المستثمر الأجنبي، بلغت 2.3% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنسبة 2.29% بنهاية الأسبوع الأخير من 2020.

وارتفعت قيمة ملكية الأجانب في أسهم السوق السعودي الرئيسي إلى نحو 209.8 مليار ريال (55.95 مليار دولار)، بنهاية الأسبوع الأول من 2021، مقارنة بنحو 208.3 مليار ريال (55.56 مليار دولار) بنهاية الأسبوع الأخير من 2020.

وفي السياق ذاته، سجلت تعاملات المستثمرين السعوديين في سوق الأسهم الرئيسي صافي مبيعات نحو 191.5 مليون ريال (51.07 مليون دولار) بنهاية الأسبوع الماضي، بعد تسجيلهم إجمالي مشتريات نحو 35.7 مليار ريال (9.52 مليار دولار) تمثل نسبة 94.07% من مشتريات السوق، مقابل 35.89 مليار ريال (9.57 مليار دولار) إجمالي مبيعات تعادل 94.58% من مجمل مبيعات السوق الرئيسي خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تعاملات المستثمرين الخليجيين صافي مبيعات نحو 12.5 مليون ريال (3.34 مليون دولار)، خلال الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين 225.9 مليون ريال (60.24 مليون دولار) إجمالي مشتريات، و238.43 مليون ريال إجمالي مبيعات (63.58 مليون دولار).

يذكر أن "تاسي" ارتفع بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي، بعد مكاسب نحو 47.67 نقطة، ليصل لمستوى 8737.2 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 37.95 مليار ريال، عبر التداول على نحو 1.18 مليار سهم خلال الأسبوع.

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