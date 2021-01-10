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زخم بسوق دبي.. وأسهم إعمار تتجاوز 4 دراهم

سوق دبي

زخم بسوق دبي.. وأسهم إعمار تتجاوز 4 دراهم

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دبي - العربية.نت

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قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين حسام الحسيني إن سوق دبي المالي بدأ يستفيد من الزخم خاصة بعد الإعلان عن بيع شركة إعمار إحدى فنادقها لصندوق أوروبي.

وأضاف في حديثه للعربية أنه بعد أسبوعين من بداية العام عادت السيولة مرة أخرى إلى السوق، واتجه بعضها إلى أسهم إعمار ذات الوزن النسبي الثقيل ما ساعد المؤشر على الصعود.

وأشار إلى أن الرغبة في المخاطرة بدأت في الارتفاع، كما عادة السيولة إلى الأسهم الصغيرة، وهو ما يصب في مصلحة السوق.

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وأوضح أن سوق دبي المالي كان متوفقا على أداء باقي الأسواق الأخرى خلال الشهرين الماضيين، نظرا لأن السوق لم يستفد ولم يتبع حركة الصعود الكبيرة في باقي الأسواق العالمية خلال العام الماضي.

وتابع: "الأسهم المؤسساتية هي المتفوقة وهذه إشارة واضحة على أن السيولة تُضخ لتعويض تأخر سوق دبي عن الأسواق العالمية".

وباستثناء أسهم الأجانب، هناك شريحة أخرى من الأسهم صعدت بدعم من المؤسسات المحلية، مثل سهم العربية للطيران وسهم سوق دبي المالي، وفقا للحسيني.

وارتفع سوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم الأحد بنسبة 1.85% ليغلق عند 2674.30 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة، وتراجع أسهم 10 شركات، وثبات أسهم 8 شركات.

وكانت أسهم شركة إعمار الأنشط في السوق، بعد صعودها بنسبة 3.06% متجاوزة مستوى 4 دراهم للسهم. وفي المرتبة الثانية، جاء سهم بنك دبي الإسلامي، مرتفعا بنسبة 2.98% ليغلق عند 4.83 درهم.

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